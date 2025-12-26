Hajdukov dragulj odlazi? Na Poljudu započeli pregovore s velikanima

Prvi u redu za odlazak je Branimir Mlačić, 18-godišnji stoper za kojeg postoji interes najvećih svjetskih klubova.

“Napoli i Inter intenziviraju pregovore s Hajdukom oko Branimira Mlačića”, objavio je insajder Ekrem Konur. Navodi i da su zainteresirani i Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund i Newcastle.

Ranije su talijanski mediji objavili da Inter nudi pet milijuna eura s bonusima.