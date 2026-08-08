Hajduk želi Selahija, oglasio se igračev menadžer: ‘Garcia ga dobro poznaje, ali postoji problem…’

Podijeli :

Mikolaj Barbanell via Guliver Images

Lindon Selahi (27) mogao bi ovog ljeta napustiti Widzew Lodz. Posljednjih dana poljski mediji objavili su kako je albanski reprezentativac jedan od igrača koji su stavljeni na transfer-listu kluba, a njegov menadžer Adrian Aliaj potvrdio je da je odlazak moguć.

Widzew je novu sezonu otvorio s dva remija, a Selahi je u njima dobio samo devet minuta. Takva situacija otvorila je pitanje njegove budućnosti u poljskom klubu, s kojim ima ugovor još dvije godine.

“Igrač ima još dvije godine ugovora s Widzewom. Naravno, želi više igrati i razmišljamo i o nekoj drugoj opciji, ali ugovor je ovdje dosta velik problem jer ima veliku plaću. Vidjet ćemo što će biti do kraja prijelaznog roka”, rekao je Aliaj za Index.

Selahijeva situacija posebno je zanimljiva hrvatskoj javnosti jer se prošlog ljeta, prilikom njegova odlaska iz Rijeke, dosta pričalo o mogućem transferu u Hajduk. Splićani su i sada zainteresirani za njega, a Aliaj je potvrdio da su kontakti postojali.

“Hajduk me zvao više puta i razgovarali smo o mogućnosti posudbe. Garcia je radio sa Selahijem u Twenteu i dobro ga poznaje, ali problem je plaća. Hajduk mora preuzeti cijelu plaću, to je Widzewov zahtjev”, otkrio je Selahijev menadžer.

Selahi je prošlog ljeta napustio Rijeku nakon odlične sezone i potpisao trogodišnji ugovor s Widzewom. Poljski klub plaća mu oko 500 tisuća eura godišnje, a u Lodz ga je doveo tadašnji trener Željko Sopić. On se, međutim, na klupi zadržao tek do kolovoza, kada je smijenjen. Naslijedio ga je Patryk Czubak, koji je momčad vodio manje od dva mjeseca.

Selahi je svoj prvijenac za Widzew postigao pod vodstvom sljedećeg trenera, Igora Jovićevića. Hrvatski stručnjak napustio je klub u ožujku 2026., kada ga je naslijedio Aleksandar Vuković.

Ukupno je Selahi za Widzew odigrao 25 utakmica, uz jedan nastup s klupe ove sezone.

Selahi je reprezentativac Albanije, iako je rođen u Belgiji. Prošao je omladinsku školu Anderlechta, a kasnije je nastupao i za Standard Liège. Prije dolaska u Rijeku igrao je za nizozemske klubove Twente i Willem II.

Na Rujevicu je stigao u ljeto 2021. godine i vrlo brzo postao jedan od ključnih igrača riječke momčadi. Za Rijeku je ukupno odigrao 153 utakmice, postigao devet golova i upisao četiri asistencije. Blizu odlaska bio je i u ljeto 2024. godine, ali tada je odlučio produljiti ugovor s Rijekom. Uslijedila je jedna od njegovih najboljih sezona u karijeri, nakon koje je uslijedio transfer u Poljsku.

Sada bi se, godinu dana nakon odlaska s Rujevice, mogao vratiti u hrvatski nogomet. Hajduk je zainteresiran, ali ključan problem ostaje njegova visoka plaća. Ako Splićani žele dovesti Selahija na posudbu, prema riječima njegova menadžera morat će preuzeti cijeli njegov ugovor.