Hajduk želi hit igrača HNL-a? I nije on jedina želja Splićana ove zime

NK Varaždin

Talijanski insajder Lorenzo Lepore donosi informacije oko želje Hajduka.

Lepore navodi da je glavna meta Hajduka Iuri Tavares, jedan od najboljih igrača Varaždina. Portugalac je u HNL stigao ovog ljeta iz američkog Charlottea, a njegova se vrijednost na Transfermarktu procjenjuje na oko 800 tisuća eura.

No, Tavaresa ne prati samo Hajduk. Lepore tvrdi da su za 24-godišnjeg krilnog napadača zanimanje pokazali i francuski Auxerre te belgijski Gent. U aktualnoj sezoni Tavares je zabio dva gola i upisao tri asistencije.

Bio je u omladinskom pogonu Benfice, a zatim je nastupao za mlade sastave Guimaraesa i Estorila.

Lepore piše i da je Hajduk krenuo po talentiranog 16-godišnjeg Latvijca Nikitu Solomonovsa.

“Mladi napadač je bio na probi u hrvatskom velikanu tijekom ljeta, a dalmatinski klub sada vodi pregovore kako bi ga doveo u svoje redove”, naveo je Talijan na društvenoj mreži X.