Hajduk zbog rasizma dobio najveću kaznu od disciplinske komisije

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 5. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 4.500 eura
Varaždin
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 1.800 eura
Hajduk – Rijeka (31. kolovoza 2025.)
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 2.500 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 10.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 12.500 eura
Istra 1961 – Gorica (29. kolovoza 2025.)
Istra 1961
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 700 eura
