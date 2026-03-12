Hajduk započeo pregovore s Belinhom, no postoji jedan veliki problem

Podijeli :

Instagram/Belinho

Veliki brazilski talent Belinho ove je zime napustio Dinamo jer nije bio zadovoljan planom razvoja koji je klub imao za njega, nakon čega je karijeru nastavio u Kustošiji.

Tu situaciju pokušava iskoristiti Hajduk koji je stupio u kontakt s Belinhovim agentom Andyjem Barom. Prema informacijama portala Germanijak, posljednjih dana postoji komunikacija između splitskog kluba i predstavnika 17-godišnjeg ofenzivnog igrača.

Belinho je već debitirao za seniorsku momčad Kustošije i odmah se upisao među strijelce protiv Varteksa, a u međuvremenu je nastupao i za juniorsku ekipu. Ovog vikenda mogao bi ponovno igrati za kadete, budući da Kustošija gostuje kod Hajduka, čiji interes za bivšeg igrača Dinama postaje sve izraženiji.

“Belinhova obitelj nije imuna na zov Poljuda, osobito ako će taj zov pratiti jasno iscrtani razvojni put. No, trebat će puno umješnosti da se to realizira, jer iz Kustošije poručuju da uz sav respekt prema Hajduku – nisi zainteresiranu za pregovore već Belinha spremanju za inozemstvo”, piše Germanijak.