Hajduk u zanimljivom formatu utakmice upisao uvjerljivo slavlje protiv Posušja

Foto: Robert Matić / hajduk.hr

U srijedu od 15 sati krenula je druga pripremna utakmica Hajduka za drugi dio HNL sezone. Na praznom Poljudu ugostili su bosanskohercegovački klub HŠK Posušje, a tamošnjeg prvoligaša porazili su s 4:0.

Utakmica se igrala u formatu četiri poluvremena po 30 minuta, a Hajduk je prvi dio otvorio u ovom sastavu.

Silić – Sigur, Skelin, Raci, Hrgović – Krovinović, Guillamon – Durdov, Almena, Bamba – Šego.

S takvom jedanaestoricom čini se da bi Gonzalo Garcia mogao istrčati protiv Istre 1961 zbog suspenzija Marka Livaje i Ante Rebića, a ako je suditi po prvom dijelu susreta s Posušjem, mogla bi to biti i pobjednička kombinacija.

Već u petoj minuti su Bijeli poveli golom najboljeg HNL strijelca Michelea Šege da bi Hajdukov napadač 20 minuta kasnije asistirao Filipu Krovinoviću koji je u prvoj pripremnoj utakmici zabio pobjednički gol protiv Croatije iz Zmijavaca.

U drugom dijelu utakmice Splićani su istrčali u drugačijem sastavu.

Fesyuk – Hodak, Gabrić, Diallo, Melnjak – Pajaziti, Skoko – Brajković, Kalik, Rebić – Livaja

Dugo u takvom sastavu nije bilo pogodaka, a onda je Ante Rebić u 109. minuti susreta pogodio za 3:0 Hajduka. Nekoliko minuta prije toga Garcia je napravio 12. zamjenu u susretu kada je Ismaela Dialla zamijenio mladi Mateom Čupićem.

Do kraja susreta zabio je i Adrion Pajaziti za konačnih 4:0. Garcia je koristio sve igrače u sastavu jer su 15 minuta prije kraja u igru ušli Illia Kutia i Peter Nnaemeka Ugwuodo.

Hajduk će do početka druge polusezone odigrati još jednu pripremnu utakmicu protiv Širokog Brijega. Taj susret na rasporedu je 17. siječnja od 15 sati.