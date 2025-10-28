Hajduk u Vinkovce putuje bez Livaje

Podijeli :

Foto: hajduk.hr

Hajduk je krenuo put Vinkovaca, gdje će sutra od 15:30 odigrati utakmicu osmine finala SuperSport Hrvatskog kupa protiv drugoligaša Cibalije. Na put nisu krenuli Marko Livaja, Ismael Diallo i Marino Skelin. Tako će Splićani i dalje biti bez svog kapetana, najboljeg igrača i strijelca, koji je izvan terena već više od mjesec dana zbog ozljede tetiva.

U razdoblju Livajine odsutnosti Hajduk je ostvario sve tri pobjede – u prvenstvenim dvobojima protiv Vukovara, Istre i Gorice. Ove sezone Livaja je u 11 nastupa upisao po tri pogotka i tri asistencije, dok u ukupno 181 nastupu za Bijele ima 96 golova i 46 asistencija.

Očekuje se da bi se kapetan mogao vratiti u sastav za vikend, u ligaškom susretu protiv Slaven Belupa u Koprivnici. Diallo i Skelin još uvijek su izvan pogona zbog ozljeda koje datiraju iz srpnja i utakmica protiv Zire u drugom pretkolu Konferencijske lige.