Hajduk u Varaždinu, Garcia ima nekoliko nedoumica

Vojko Basic CROPIX via Guliver

Od 17:45 sati u 24. kolu SHNL-a sastaju se Varaždin i Hajduk.

Splićani nisu slavili još od 2023. godine u baroknom gradu, pa zasigurno i u redovima Bijelih se razmišlja da se prekine taj niz. Kako će izgledati današnji sastav, zna samo Gonzalo Garcia koji ima nekoliko nedoumica, piše Dalmatinski portal.

Među njima je, naravno, Marko Livaja koji je u posljednje dvije utakmice postigao dva pogotka, ali koji kod Garcije nema status bezuvjetnog startera kakvog je zasluženo imao kod drugih trenera. Dodatnu sumnju u to hoće li Livaja startati pridodaje činjenica da je Rebić odradio svoju suspenziju zbog akumuliranih žutih kartona te Šego više ne treba ‘krpati’ lijevu stranu napada.

Filip Krovinović trebao bi se naći u veznom redu, ali zato neće igrati Niko Sigur, koji će ovaj susret propustiti zbog suspenzije koje je zaradio u prošlom kolu protiv Rijeke. Kanađanin je kod Garcije primarno zadužen za desnu stranu obrane, a upravo bi ju Luka Hodak trebao pokriti.

Osim Sigura, nema i Almene, koji i dalje vuče ozljedu s početka proljetnog dijela prvenstva. Stoga bi na desnom krilu ponovno trebao započeti Roko Brajković.

Za sastav konkurira i Zvonimir Šarlija, ali prijeti mu suspenzija pred derbi s Dinamom pa je lako moguće da će stoperski dvojac činiti Raci i Marešić. Na vratima nema dileme, tu je siguran Toni Silić.