Hajduk u prvom danu 2026. godine srušio rekord po broju članova

HNK Hajduk Split

Počela je 2026. godina, a to znači da su krenule i nove članske godine u HNL klubovima. Kao i inače, najviše pažnje se usmjerilo prema Splitu gdje Hajduk ponovno ruši rekorde.

Već nakon 19 sati 2026. godine Hajduk je oborio prošlogodišnji rekord iz prvog dana. U devet sati ujutro splitski klub objavio je kako se u klub učlanilo 10.000 ljudi, a deset sati kasnije, oko 19, Hajduk je objavio kako na “semaforu” piše 20.000.

Tako je Hajduk srušio prošlogodišnju brojku od 18.000 u prvom danu. Znak je to da navijači i dalje vjeruju u ono što se radi u klubu. Splićani su trenutačno na drugom mjestu HNL ljestvice s jednim bodom manje od vodećeg Dinama. Prvenstvo se nastavlja 24. siječnja kada će na Poljudu Hajduk ugostiti Istru 1961, trećeplasiranu momčad HNL-a.