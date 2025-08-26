Hajduk službeno predstavio dvojicu pojačanja iz Španjolske

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Španjolski nogometaši Hugo Guillamon (25) i Edgar Gonzalez (28) novi su igrači Hajduka, objavio je splitski klub.

Guillamon je 25-godišnji veznjak koji u Hajduk stiže iz Valencije te je s “Bijelima” potpisao do ljeta 2027. godine, dok je Gonzalez 28-godišnji stoper koji dolazi na posudbu do kraja aktualne sezone iz redova španjolskog drugoligaša Almerije.

Guillamon je rođen u San Sebastianu, a cijelu nogometnu karijeru, od mlađih uzrasta do seniora proveo je u redovima Valencije. U mlađim uzrastima označen je kao veliki talent španjolskog nogometa te je igrao za sve uzrasne reprezentativne kategorije, uključujući i A reprezentaciju Španjolske za koju ima tri službena nastupa.

Za prvu momčad Valencije debitirao je početkom 2020. godine te je od tada skupio 125 službenih nastupa u kojima je upisao četiri pogotka uz isto toliko asistencija. Prije nekoliko dana sporazumno je raskinuo ugovor sa svojim matičnim klubom i odlučio potpisati za Hajduk.

Gonzalez je rođen u katalonskom Sallentu, a prve nogometne korake napravio je u akademiji lokalne Cornelle da bi 2015. godine prešao u akademiju Espanyola. Potom je preselio u Real Betis gdje je prvotno nastupao za B momčad i upisao nešto manje od 50 nastupa, a zatim je postao član prve momčadi za koju je odigrao ukupno 80 službenih utakmica. Sezonu 2020/2021 proveo je na posudbi u redovima drugoligaša Real Ovieda za kojeg je nastupio 38 puta.

Prije dvije godine je preselio u tadašnjeg prvoligaša Almeriju za kojeg je odigrao 77 utakmica, od čega 40 u prošloj sezoni koju je Almeria provela u Segundi.