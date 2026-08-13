Hajduk se pojačava reprezentativcem BiH koji je igrao na SP-u?

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AP Photo/Eakin Howard via Guliver

Splitski Hajduk mogao bi uskoro dobiti značajno pojačanje u obrambenoj liniji. Na korak do dolaska na Poljud je Denis Hadžikadunić, 28-godišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine koji je trenutačno slobodan igrač.

Pregovori između Hajduka i stoperovog zastupnika u punom su tijeku, piše Dalmatinski portal, a u taboru Bijelih vlada optimizam te se nadaju kako bi cijeli posao ubrzo mogao biti zaključen potpisom ugovora.

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Hadžikadunić iza sebe ima iznimno zanimljiv i dinamičan nogometni put. Posljednjih osam godina bio je pod ugovorom s ruskim Rostovom, no zbog situacije u tamošnjem nogometu većinu tog razdoblja proveo je na posudbama diljem Europe. Nosio je dresove švedskog Malmöa, španjolske Mallorce, njemačkog HSV-a te talijanske Sampdorije, prikupivši vrijedno iskustvo u jakim europskim ligama.

Rođen u Švedskoj, Hadžikadunić je u mlađim uzrastima nastupao za švedske selekcije, no 2020. godine odlučio je obući dres Bosne i Hercegovine. Za A reprezentaciju do sada je upisao 33 nastupa.

Bio je i dio reprezentativnog kadra na nedavnom Svjetskom prvenstvu, gdje je u pobjedi protiv Katara odigrao 27 minuta i upisao asistenciju za treći pogodak BiH.

Dolaskom na Poljud Hadžikadunić bi bez odštete donio prijeko potrebnu širinu, stabilnost i međunarodno iskustvo u posljednju liniju splitskoga kluba.