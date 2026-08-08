Hajduk se pohvalio svojim ‘Stats Cornerom’: Evo čime je impresionirao Šotiček

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Hajduk pokrenuo je novu rubriku 'Stats Corner' u kojoj će navijačima i javnosti redovito nuditi detaljan uvid u fizičke i napadačke parametre svojih igrača u službenim utakmicama pod vodstvom Gonzala Garcije.

Klub je objavio prve podatke koji se odnose na susrete protiv Varaždina i Žalgirisa, prateći ključne kategorije poput pretrčane udaljenosti, trčanja u visokom ritmu, sprinta, maksimalne brzine te očekivanih golova (xG).

U prvenstvenom okršaju protiv Varaždina najveću je kilometražu ostvario Rokas Pukštas, koji je pretrčao čak 12.008 metara. Mathieu Acapandie prednjačio je po intenzitetu s 710 metara trčanja u visokom ritmu (između 19,8 i 25 km/h) te još 260 metara čistog sprinta (iznad 25 km/h).

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Ljestvicu najbržih na toj je utakmici predvodio Bamba, dostignuvši maksimalnu brzinu od 33,6 km/h, dok je Hajdukov očekivani broj pogodaka (xG) iznosio 1,86.

U uvjerljivom europskom slavlju nad Žalgirisom (5:2) najviše je pretrčao Adrion Pajaziti (11.571 metar). Bamba je ponovno dominirao u trčanju visokim intenzitetom (633 metra), dok se u sprintu iznad 25 km/h istaknuo Marin Šotiček s čak 388 pretrčanih metara i postignutom impresivnom brzinom od 33,7 km/h. Splićani su u Vilniusu ostvarili xG od 3,1 te ga potvrdili s pet pogodaka u mreži protivnika.

S Poljuda su najavili kako će ‘Stats Corner’ nastaviti redovito ažurirati nakon službenih nastopa prve momčadi.