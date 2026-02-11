Hajduk se oglasio oko Livajinog odlaska: ‘Navodi su potpuno neistiniti’

Hajduk Authentic oglasio se povodom glasina da je Marko Livaja pristao na znatno smanjenje plaće te da predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković nije želio potpisati njegov novi ugovor. U objavi na X-u poručili su da su tvrdnje novinara Roberta Šole iz Sportskih novosti, kao i navodi Slobodne Dalmacije, u potpunosti netočni. Istaknuli su kako klub reagira samo na one dezinformacije i lažne vijesti za koje procijeni da mu izravno štete.
Livaja (32) je kao mladić napustio Hajduk, a vratio se u veljači 2021. godine. Od tada je izrastao u jednog od simbola kluba, upisavši 188 nastupa uz 97 pogodaka i 46 asistencija. Kao kapetan predvodio je momčad do osvajanja Kupa 2022. i 2023. godine, a dvaput je bio i najbolji strijelac HNL-a – u sezonama 2022./2023. i 2024./2025., s po 19 golova.
Ipak, ove sezone kod trenera Gonzala Garcije više nema status nezamjenjivog prvotimca. U 18 nastupa zabio je četiri gola i upisao tri asistencije, ali je samo sedam puta krenuo od prve minute u prvenstvu. Nedavno su grčki mediji objavili da je ponuđen Panathinaikosu.
