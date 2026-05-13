Hajduk se oglasio nakon povika navijača Rijeke i Dinama upućenih Livaji: ‘Nekima izvor frustracije…’

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Na osječkoj Opus Areni bilo je spominjanja i Marka Livaje...

Navijači Dinama i Rijeke pjevali su uvredljivu pjesmu upućenu kapetanu Hajduka Marku Livaji. na stadionu je puštena pjesma Freed From Desire, a navijači Rijeke i Dinama su, kao i mnogo puta ranije, tijekom refrena pjevali stihove “Umri Livaja”.

Hajduk je kasno navećer, nakon što je Dinamo osvojio Kup, na službenim društvenim kanalima objavio Livajinu sliku uz opis: “Nekima izvor frustracije, nama idol generacije, pozdrav iz Dalmacije!”

Podsjetimo, Dinamo je osvajač Kupa nakon što je u finalu u Osijeku pobijedio Rijeku 2:0, a oba gola zabio je Luka Stojković.