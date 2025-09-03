Hajduk se i službeno rastao s Marokancem koji je ovog ljeta igrao sjajno

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk i Yassine Benrahou sporazumno su raskinuli ugovor, objavio je splitski klub.

Yassine Benrahou više nije igrač Hajduka. Iako se početkom ove sezone činilo kako je dolaskom Gonzala Garcije ponovno postao bitan u sastavu Bilih (dva gola i asistencija), igrač je u međuvremenu dogovorio prelazak u turskog drugoligaša Manisaspor.

Za Benrahoua, dakle, Hajduk neće dobiti odštetu, ali će zato osloboditi prostor u budžetu s obzirom na Marokančevu plaću koja je navodno iznosila oko 300.000 eura godišnje.

Yassine je na Poljud stigao u siječnju 2023. godine iz francuskog Nimesa te je od tada za Hajduk odigrao 66 službenih utakmica u kojima je zabio 14 golova te upisao 15 asistencija za svoje suigrače.

Drugi dio prošle sezone Benrahou je proveo na posudbi u francuskom Caenu, a na povratku se priključio priprema Hajdukove momčadi.