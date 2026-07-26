Hajduk produžio ugovor s talentiranim lijevim bekom

Hajduk je osigurao ostanak Ivana Krstanovića, talentiranog lijevog beka.
S 20-godišnjim lijevim bekom produžili su suradnju do ljeta 2028. godine, prenosi Dalmatinski portal.
Dosadašnji ugovor vrijedio mu je do ljeta 2027., a novim dogovorom suradnja je produljena za još jednu sezonu.
Krstanović je prošlu sezonu proveo na posudbi u Croatiji iz Zmijavaca, gdje je stekao vrijedno seniorsko iskustvo. U SuperSport Prvoj Nogometnoj ligi odigrao je 25 utakmica, a u čak 24 navrata bio je član početne postave, potvrdivši se kao jedan od standardnih igrača momčadi.
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