Hajduk produžio ugovor s talentiranim lijevim bekom

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Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je osigurao ostanak Ivana Krstanovića, talentiranog lijevog beka.

S 20-godišnjim lijevim bekom produžili su suradnju do ljeta 2028. godine, prenosi Dalmatinski portal.

Dosadašnji ugovor vrijedio mu je do ljeta 2027., a novim dogovorom suradnja je produljena za još jednu sezonu.

Krstanović je prošlu sezonu proveo na posudbi u Croatiji iz Zmijavaca, gdje je stekao vrijedno seniorsko iskustvo. U SuperSport Prvoj Nogometnoj ligi odigrao je 25 utakmica, a u čak 24 navrata bio je član početne postave, potvrdivši se kao jedan od standardnih igrača momčadi.