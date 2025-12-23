Hajduk prodaje svog golmana? Evo tko je zainteresiran za njega

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / HNK Hajduk

Potencijalan novi odlazak s Poljuda?

Ukrajinski Sport otkriva da je Metalist iz Harkiva zainteresiran za vratara Hajduka Tonija Silića.

Silić je sezonu počeo kao drugi vratar Hajduka iza Ivice Ivušića, ali sredinom sezone on se ozlijedio te je tu Silić dobio priliku.

Metalist svoju šansu vidi u povratku Ivušića među vratnice kada Silić gotovo pa sigurno onda pada u drugi plan.

Za Hajduk je ukupno skupio 11 nastupa, a u tri navrata je sačuvao čistu mrežu. U karijeri je još nosio dresove Lokomotive, Dugopolja i moldavskog Šerifa gdje je bio na posudbi. Prema Transfermarktu vrijedi 300 tisuća eura.