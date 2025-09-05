Hajduk predstavio novog Španjolca, stiže s Bliskog istoka

Podijeli :

Foto: Robert Matić / hajduk.hr

HNK Hajduk i saudijski prvoligaš Al Qadsiah postigli su dogovor o posudbi 21-godišnjeg krilnog napadača Ikera Almene koji će za Bijele igrati do kraja aktualne sezone. Iker će odmah priključiti treninzima prve momčadi, a u Hajduku će nositi dres s brojem 30.

Almena je rođen 4. svibnja 2004. godine u L’Hospitalet de Llobregat u Španjolskoj, a prve nogometne vještine brusio je kroz lokalne nogometne akademije da bi 2011. prešao u Barceloninu La Masiju, gdje se zadržao do 2017. godine. Nogometni put ga je kasnije odveo prema Gironi.

Hajduk zbog rasizma dobio najveću kaznu od disciplinske komisije Novi veznjak Bijelih: Hajduk je najveći klub u Hrvatskoj, borit ćemo se za naslov

Prve seniorske minute upisao je za matični Can Vidalet, zatim je igrao za Gironu B, tri nastupa upisao je za prvu momčad Girone do prelaska u Al Qadsiah u Saudijsku Arabiju. U prošloj sezoni 22 utakmice te je pri tom upisao jednu asistenciju.