Hajduk predstavio novo pojačanje: Stigao je bek iz Nantesa

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(AP Photo/Michel Euler) via Guliver Image

Hajduk je na društvenim mrežama objavio video kojim je potvrdio dolazak Mathieua Acapandieja.

Ovaj 21-godišnji desni bek dosad je cijelu svoju karijeru proveo u redovima Nantesa. Za seniorsku momčad francuskog prvoligaša upisao je osam službenih nastupa.

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Osim klupskih obveza, Acapandie nastupa i za reprezentaciju Madagaskara, za koju je dosad odigrao tri utakmice.

Budući da mu ugovor s Nantesom, koji je ispao u drugi rang francuskog nogometa, istječe krajem lipnja, nagađa se da je na Poljud stigao bez odštete, odnosno kao slobodan igrač.

Podsjetimo i kako je jučer dogovoren transfer 27-godišnjeg belgijskog stopera Aleca Van Hoorenbeecka koji je s Bijelima potpisao ugovor do ljeta 2029. godine. Novi igrač splitskog kluba, koji u karijeri ima 175 seniorskih nastupa i bogato iskustvo igranja u Europi, u četvrtak je stigao na Bled kako bi se odmah priključio pripremama prve momčadi.