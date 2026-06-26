Hajduk predstavio novo pojačanje: Stigao je bek iz Nantesa

Hajduk je na društvenim mrežama objavio video kojim je potvrdio dolazak Mathieua Acapandieja.
Ovaj 21-godišnji desni bek dosad je cijelu svoju karijeru proveo u redovima Nantesa. Za seniorsku momčad francuskog prvoligaša upisao je osam službenih nastupa.
Osim klupskih obveza, Acapandie nastupa i za reprezentaciju Madagaskara, za koju je dosad odigrao tri utakmice.
Budući da mu ugovor s Nantesom, koji je ispao u drugi rang francuskog nogometa, istječe krajem lipnja, nagađa se da je na Poljud stigao bez odštete, odnosno kao slobodan igrač.
Podsjetimo i kako je jučer dogovoren transfer 27-godišnjeg belgijskog stopera Aleca Van Hoorenbeecka koji je s Bijelima potpisao ugovor do ljeta 2029. godine. Novi igrač splitskog kluba, koji u karijeri ima 175 seniorskih nastupa i bogato iskustvo igranja u Europi, u četvrtak je stigao na Bled kako bi se odmah priključio pripremama prve momčadi.
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