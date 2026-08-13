Hajduk predstavio novi projekt: Već je stiglo više od sto prijava

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Robert Matić / Hajduk.hr

Splitski Hajduk napravio je novi korak u modernizaciji klupskog poslovanja.

Na Poljudu je službeno predstavljen Hajduk Business Network, nova poslovna platforma čiji je primarni cilj okupiti i povezati partnere, sponzore te prijatelje kluba iz različitih sektora gospodarstva.

Selahi ipak ne dolazi u Hajduk? Novi direktor sportskog sektora Widzewa dao je znakovitu izjavu City ga doveo iz Hajduka za 6 milijuna eura, a sada potpisuje za klub iz susjedstva? Niko Sigur sve je bliži odlasku iz Hajduka, želi ga škotski velikan?

Inicijativa je osmišljena s ciljem stvaranja snažne mreže u kojoj će predstavnici poslovne zajednice, okupljeni oko zajedničke strasti prema bijelom dresu, dobiti priliku za razmjenu iskustava, umrežavanje i otvaranje novih poslovnih prilika.

Službeno otvaranje mreže privuklo je brojne sponzore i dugogodišnje prijatelje kluba. Projekt su pred okupljenim uzvanicima predstavili predsjednik Uprave HNK Hajduk Ivan Bilić te članica Uprave Marinka Akrap, koji su iznijeli ključne ciljeve ove platforme i najavili bogat program aktivnosti u nadolazećem razdoblju.

Za voditelja i glavnog koordinatora cijelog projekta imenovan je Vanja Lopušinsky, pod čijim će se vodstvom dalje razvijati klupska poslovna zajednica.

Iz kluba ne kriju zadovoljstvo reakcijom gospodarstvenika. U iznimno kratkom roku na adresu Poljuda pristiglo je više od stotinu prijava tvrtki i pojedinaca koji žele postati dio ove priče, što daje snažan vjetar u leđa novom klupskom projektu.

“Neke ljude spoji posao. Nas je prvo spojio Hajduk”, poručili su s Poljuda, naglasivši kako visoki odaziv jasno potvrđuje koliki potencijal leži u spajanju sportskog brenda i poslovnog sektora.