Hajduk potvrdio: ‘Žaper će nastojati vratiti pravu formu u Lokomotivi’

Robert Matić/Hajduk.hr

HNK Hajduk i NK Lokomotiva dogovorili su posudbu Mihaela Žapera koji će igrati za zagrebačkog prvoligaša do kraja aktualne sezone, potvrdio je splitski klub na svojim stranicama.

“Žaper je u Hajduk stigao u rujnu 2023. godine u transferu iz Osijeka i od tada za Bijele odigrao 15 službenih nastupa te pri tom postigao jedan pogodak.

Posljednju službenu utakmicu za Hajduk je odigrao 17. veljače 2024. godine na gostovanju kod Rudeša u Kranjčevićevoj. Na žalost tada je zadobio tešku ozljedu koljena nakon koje je uslijedio dug oporavak. Žaper je već u drugom dijelu prošle sezone započeo s normalnim trenažnim procesom, s Hajdukom je uspješno prošao i ljetne pripreme, a pravu formu nastojat će vratiti u dresu Lokomotive.

Mi mu ovim putem želimo puno sreće na posudbi u Zagrebu, prije svega da ga posluži zdravlje, a pri tom sigurno neće izostati ni njegovi dobri nastupi”, poručili su iz Hajduka.