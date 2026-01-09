Hajduk poslao Žapera na posudbu u slovensku filijalu

Podijeli :

Robert Matić, Miro Gabela/hajduk.hr

Mihael Žaper, bivši kapetan Osijeka kojeg je Hajduk u ljeto 2023. doveo za milijun eura, nakon šest mjeseci posudbe u Lokomotivi neće se vraćati u Split. Veznjak od 27 godina službeno je posuđen slovenskome Radomlju, gdje dolazi kao zamjena za Ivana Ćalušića koji je preselio u Celje.

Žaper je u Lokomotivu stigao s visokim očekivanjima jer se nije uspio izboriti za mjesto tijekom ljetnih priprema Hajduka pod vodstvom Gonzala Garcije. Ipak, u zagrebačkom klubu dobio je vrlo skromnu minutažu – ukupno 47 minuta kroz četiri nastupa s klupe, a posljednji put zaigrao je protiv Istre 1961 krajem listopada. Trener Lokomotive Silvijo Čabraja (op. ako treba ostaviti Jelavića, ostavljam kako je u tekstu) prilikom rastanka istaknuo je kako Žaper nije ispunio očekivanja te da suradnja nije funkcionirala onako kako su obje strane priželjkivale.

Hajduk ga je doveo iz Osijeka, no njegov napredak zaustavila je teška ozljeda prednjeg križnog ligamenta koju je zadobio u veljači 2024. na utakmici protiv Rudeša u Kranjčevićevoj. Nakon dugotrajne rehabilitacije vratio se u momčad pod vodstvom Gennara Gattusa, ali nije uspio dosegnuti razinu igre iz ranijeg razdoblja. Iako ima ugovor s Hajdukom do ljeta 2028., posudba u Radomlju trebala bi mu poslužiti kao prilika za novi početak.