Hajduk opet na Maksimiru, Garcia odlučio s kojim sastavom napada vrh SHNL-a

Luka Kolanovic via Guliver

Nogometaši Hajduka danas od 17:45 gostuju na Maksimiru gdje će im domaćin u 17. kolu biti Lokomotiva.

Potencijalnom pobjedom, Splićani bi barem privremeno preskočili Dinamo koji svoju utakmicu igra sutra od 15 sati.

Gonzalo Garcia ima dva upitnika oko sastava, to su statusi Marka Livaje, ali i Zvonimira Šarlije koji se muči s ozljedom. No, Urugvajac je prelomio i odabrao 11 igrača za koje vjeruje da mu mogu donijeti vrh tablice.

Tako bi Hajduk u Zagrebu trebao krenuti u sljedećem sastavu: