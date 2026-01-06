Hajduk odbio pola milijuna eura za igrača koji sjedi na klupi

Podijeli :

Guliver Image

Hajduk je zaprimio, ali i odbio ponudu za 20-godišnjeg Roka Brajkovića.

Index doznaje da je jedan neimenovani poljski drugoligaš, čiji vlasnik ima ambiciju uvesti klub u elitni rang, pokušao dovesti mladog krilnog napadača. Brajković ove sezone pod vodstvom Gonzala Garcije ima epizodnu ulogu te je upisao devet nastupa, ukupno 348 minuta, bez gola i asistencije.

Poljski klub ponudio je 500 tisuća eura za mogućnost otkupa nakon posudbe, no Hajduk takvu opciju nije prihvatio. Brajković će tako ostati na Poljudu, gdje se u ponedjeljak pojavio na početku priprema i odazvao prozivci trenera Garcije.

Na prvom okupljanju Hajduka pojavili su se Ivica Ivušić, Toni Silić, Davyd Fesyuk, Ron Raci, Marino Skelin, Zvonimir Šarlija, Branimir Mlačić, Roko Gabrić, Niko Sablić, Šimun Hrgović, Dario Melnjak, Luka Hodak, Fran Karačić, Anthony Kalik, Filip Krovinović, Rokas Pukštas, Ilija Kutia, Marko Capan, Noa Skoko, Niko Sigur, Hugo Guillamon, Adrion Pajaziti, Abdoulie Sanyang, Michele Šego, Roko Brajković, Bruno Durdov, Marko Livaja, Iker Almena, Ante Rebić i Peter Ugwoudo.

Brajković je u prosincu produljio ugovor s Hajdukom, koji sada vrijedi do ljeta 2029. godine. Na početku sezone imao je važnu ulogu, započevši sve četiri utakmice kvalifikacija za Konferencijsku ligu, kao i prvenstveni susret prvog kola HNL-a protiv Istre.

Nakon toga uslijedilo je razdoblje u kojem je rijetko dobivao priliku za igru, pa se u proljetnom dijelu sezone nada većoj minutaži.

Prije ulaska u seniorski nogomet, Brajković je ostavio dubok trag u juniorskom pogonu Hajduka. Bio je jedan od ključnih igrača generacije koja je 2023. godine, pod vodstvom trenera Marijana Budimira, stigla do finala Lige prvaka mladih, u kojem je poražena od AZ Alkmaara rezultatom 5:0.