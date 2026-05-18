Hajduk objavio veliku vijest vezanu za izgradnju kampa: ‘Apeliramo na Ministarstvo, ovo je prioritet’

Nogomet 18. svi 2026
Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je putem svojih službenih kanala objavio kako je napravljen prvi konkretni korak prema izgradnji kampa.

Priča o Hajdukovu kampu traje godinama, čak i desetljećima, ali svih ovih godina priča se rijetko uspijevala pomicati s one početne, često samo simbolične točke.

Sada se čini kako bi stvari konačno mogle krenuti u ozbilnijem smjeru jer Hajduk je u ponedjeljak 18. svibnja putem Facebooka objavio kako je angažirao tvrtku koja će voditi savjetovanje i koordinaciju pri projektu izgradnje kampa u Stobreču.

“Kao što je javnosti poznato, prvi i osnovni preduvjet za pokretanje bilo kakvih procedura su izmjene i prilagodba površine prema Zakonu o prostornom uređenju. Sukladno najavama ministra Bačića država je do ljeta trebala odraditi svoj dio, kako bi Grad Split do kraja godine pokrenuo donošenje urbanističkog projekta”, objavio je Hajduk.
“Posljednje informacije sugeriraju da će se taj proces ipak malo više odužiti. Zato apeliramo na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine da ovaj projekt stavi kao prioritet, a Klub će u suradnji s ostalim dionicima osigurati sve potrebno da se što prije krene u realizaciju.

Temelj infrastrukturne budućnosti Hajduka je i novi stadion, a kao što smo komunicirali, uskoro ćemo saznati kakvo je stanje Gradskog stadiona Poljud. Analiza i projekt kojeg je izradila tvrtka Stabilnost d.o.o. pod vodstvom Prof. emeritusa Ante Mihanovića trenutno je u fazi recenziranja, a budući da se radi o iznimno zahtjevnoj tematici, potrebno je vrijeme kako bi se kvalitetno provjerila sva dokumentacija, stoga molimo javnost za razumijevanje”, stoji u objavi kluba s Poljuda.

