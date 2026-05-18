Hajduk objavio veliku vijest vezanu za izgradnju kampa: ‘Apeliramo na Ministarstvo, ovo je prioritet’

Hajduk je putem svojih službenih kanala objavio kako je napravljen prvi konkretni korak prema izgradnji kampa.
Priča o Hajdukovu kampu traje godinama, čak i desetljećima, ali svih ovih godina priča se rijetko uspijevala pomicati s one početne, često samo simbolične točke.
Sada se čini kako bi stvari konačno mogle krenuti u ozbilnijem smjeru jer Hajduk je u ponedjeljak 18. svibnja putem Facebooka objavio kako je angažirao tvrtku koja će voditi savjetovanje i koordinaciju pri projektu izgradnje kampa u Stobreču.
Temelj infrastrukturne budućnosti Hajduka je i novi stadion, a kao što smo komunicirali, uskoro ćemo saznati kakvo je stanje Gradskog stadiona Poljud. Analiza i projekt kojeg je izradila tvrtka Stabilnost d.o.o. pod vodstvom Prof. emeritusa Ante Mihanovića trenutno je u fazi recenziranja, a budući da se radi o iznimno zahtjevnoj tematici, potrebno je vrijeme kako bi se kvalitetno provjerila sva dokumentacija, stoga molimo javnost za razumijevanje”, stoji u objavi kluba s Poljuda.
