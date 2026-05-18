Hajduk objavio veliku vijest vezanu za izgradnju kampa: ‘Apeliramo na Ministarstvo, ovo je prioritet’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je putem svojih službenih kanala objavio kako je napravljen prvi konkretni korak prema izgradnji kampa.

“Kao što je javnosti poznato, prvi i osnovni preduvjet za pokretanje bilo kakvih procedura su izmjene i prilagodba površine prema Zakonu o prostornom uređenju. Sukladno najavama ministra Bačića država je do ljeta trebala odraditi svoj dio, kako bi Grad Split do kraja godine pokrenuo donošenje urbanističkog projekta”, objavio je Hajduk.

“Posljednje informacije sugeriraju da će se taj proces ipak malo više odužiti. Zato apeliramo na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine da ovaj projekt stavi kao prioritet, a Klub će u suradnji s ostalim dionicima osigurati sve potrebno da se što prije krene u realizaciju.