Hajduk objavio važne informacije za navijače: Evo kada kreće prodaja za derbi s Dinamom

HNK Hajduk Split

Pred Hajdukom je možda i najvažniji dio sezone. U subotu od 17 sati i 45 minuta gostuju u Varaždinu u sklopu 24. kola HNL-a, srijeda im donosi gostovanje na Rujevici u sklopu četvrtfinala hrvatskog Kup, a onda u nedjelju osmog ožujka dočekuju Dinamo na Poljudu. Splitski klub je baš uoči Vječnog derbija objavio ključne informacije za svoje navijače.

“U ponedjeljak, 2. ožujka, s početkom u 10 sati kreće prodaja ulaznica za utakmicu 25. kola SuperSport HNL, Hajduk – Dinamo, koja će se odigrati u nedjelju 8. ožujka s početkom u 15 sati na Poljudu. Kao i do sada, do dana utakmice pravo kupnje imaju isključivo aktivni članovi Kluba.

Učlaniti se možete online ili dolaskom u Odjel za članstvo te odmah ostvarujete pravo na kupnju ulaznice. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.”

Ostale informacije možete pročitati OVDJE.