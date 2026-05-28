Hajduk objavio tko sve odlazi iz kluba! Otkrili i što je s Rebićem

HNK Hajduk Split

Hajduk je javno objavio priopćenje o kadru nakon što su ove sezone osvojili drugo mjesto u HNL-u.

Priopćenje Hajduka prenosimo u cijelosti:

“Nakon završetka sezone 2025/2026, HNK Hajduk obavještava javnost o statusu igrača prve momčadi.

Ugovori Anthonyja Kalika i Ismaëla Dialla istječu 31. svibnja te neće biti produženi.

Posudba Ikera Almene završava na kraju sezone, a Klub trenutačno vidi male mogućnosti za nastavak suradnje zbog financijskih ograničenja. U ovom trenutku teško je donositi konačne zaključke jer su predstavnici igrača i dalje u razgovorima s njegovim matičnim klubom.

Anti Rebiću ponuđen je novi ugovor te se očekuje da će svoju odluku donijeti u skorom razdoblju.

Zvonimir Šarlija, Filip Krovinović i Hugo Guillamón slobodni su potražiti nove prilike u drugim sredinama.

Javnost će pravovremeno biti obaviještena o svim daljnjim odlukama vezanim uz kadar za nadolazeću sezonu.”