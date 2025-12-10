Hajduk objavio povratak talentiranog stopera, pet mjeseci je bio van pogona

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je za vikend remizirao 1:1 s Dinamom na Maksimiru u novom Vječnom derbiju. Nisu Bijeli uspjeli sačuvati prednost, ali s izbjegnutim porazom ostali su na bod od prvog mjesta SuperSport HNL-a. No, ono što je dobra vijest za Splićane u novom tjednu je povratak talentiranog stopera u kadar.

U srijedu je Hajduk na svojim društvenim mrežama objavio video s treninga, a prvo lice koje je viđeno bilo je ono Marina Skelina. 19-godišnji stoper trebao je biti standardni stoper početkom sezone, ali ozlijedio se nakon prve utakmice sa Zirom u Azerbajdžanu.

Mladi stoper operirao je koljeno te ga u trenažnom procesu nije bilo skoro pet mjeseci. Sada se vratio na trening, a Splićani su njegov povratak ispratili s riječima:

“Pripreme za Lokomotivu su u tijeku, a nama je drago vidjeti Skelu opet na terenu”