Hajduk: Naše misli su uz Omiš i sva pogođena područja

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Robert Matić / Hajduk.hr

U noći s četvrtka na petak Hajduk je u trećem pretkolu Konferencijske lige porazio Žalgiris s ukupnih 9:2, no to nije bila glavna vijest u Dalmaciji te večeri jer je u Lokvi Rogoznici u blizini Omiša počeo veliki požar oko 20 sati i 30 minuta. Požar je zahvatio brojna područja pa su neke kuće izgorile kao i brojni automobili, a nekolicina ljudi je ozlijeđeno. Podršku vatrogascima, zbog velikih napora, pružio je i splitski Hajduk.

“Naše su misli uz Omiš i sva mjesta u okolici pogođena požarom te uz sve koji su branili i još uvijek brane domove, imovinu i ljudske živote.

Hvala vam na hrabrosti, požrtvovnosti i snazi!

Svima ozlijeđenima želimo što skoriji oporavak!

Dok Cetina teče, uvik će nas biti!”

Osim podrške Hajduka, treba izdvojiti i podršku Ivana Perišića te Luke Modrića, dvojice proslavljenih hrvatskih nogometaša.