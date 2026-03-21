Hajduk na poluvremenu ima 2:0 protiv Vukovara, Livaja zabio ‘panenku’

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Nogometaši iz Splita odigrali dojmljiv prvi dio u Gradskom vrtu

Od prve minute nogometaši Hajduka su se nametnuli na gostovanju protiv Vukovara.

U 6. minuti Pintol je obranio udarac Livaje, a onda je srušio kapetana Hajduka, koji je prvi došao na odbijenu loptu. Dario Bel pokazao je na bijelu točku. Livaja je izveo panenku za vodstvo 1:0.

Gosti su povećali vodstvo u 33. minuti nakon jednostavne akcije. Ponovo se otvorila lijeva strana Hajdukovog napada. Ante Rebić idealno je dao prizemnu loptu na drugu stativu, gdje je naletio Brajković i nečuvan pogodio s tri metra praznu mrežu.