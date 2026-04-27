Hajduk može biti nositelj u Europa ligi: Mora navijati za Dinamo, ali i za ove klubove

HNK Hajduk Split

Hajduk je nakon remija s Rijekom na Rujevici i poraza Varaždina na Maksimiru od Dinama osigurao drugo mjesto SuperSport HNL-a koje može voditi u prvo pretkolo Europske lige, drugog ranga europskog natjecanja.

Za to će prvo Splićani u finalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa trebati navijati za Dinamo protiv četvrtoplasirane Rijeke. Razlog za to je što osvajač Kupa ima prednost u odnosu na drugo mjesto u SHNL-u.

U slučaju da Dinamo osvoji Kup, Hajduk bi po trenutnim listama nositeljstva bio prvi ispod crte te ne bi imao povlašten status.

Trenutačno su ispred njega mađarski Ferencvaros, bugarski Ludogorec, srpski Partizan, ukrajinski Dinamo iz Kijeva te bosanskohercegovački predstavnik Zrinjski iz Mostara.

No, ta situacija može se znatno promijeniti. Ferencvaros može “pomoći” Hajduku na dva načina. Jedan je da osvoji ligu pa njegovo mjesto u Europa ligi zauzme Gyor (ako Ferencvaros osvoji Kup), a drugi je da ostane na drugom mjestu, izgubi u finalu Kupa pa u Europa ligu uđe Zalaegerszegi koji također ima manji klupski koeficijent od Hajduka.

Dobre vijesti Hajduk može dobiti i iz Bugarske gdje je Ludogorec pao na treće mjesto u EFBET ligi, a u polufinalu Kupa izgubio je na domaćem terenu od CSKA Sofije s 2:1. U slučaju da klub iz glavnog grada Bugarske sačuva prednost, Hajduk će se pomaknuti još jedno mjesto više.

U Srbiji također postoji nada jer Partizan četiri kola prije kraja ima samo jedan bod prednosti u odnosu na treću Vojvodinu koja također ima manji klupski koeficijent. Uz to se Splićani mogu nadati da će Kup osvojiti jedan od trojca Grafičar, Vojvodina i Jedinstvo, no to je manje izgledno jer je preostala momčad u Kupu Crvena zvezda.

U Ukrajini Hajduk vjerojatno neće dobiti pomoć jer Dinamo iz Kijeva u finalu Kupa igra protiv drugoligaša Chernihiva pa se očekuje slavlje ukrajinskog velikana.

Ispred Hajduka nalazi se i Zrinjski koji u finalu bh. Kupa igra s gradskim rivalom Veležom te bi u tom slučaju Hajduk trebao navijati za Velež koji ima manji koeficijent.

Što se tiče Rumunjske, tamo Splićani također mogu imati povoljan ishod. Ono što se ne smije dogoditi je da Universitatea iz Craiove osvoji Kup, a da pritom ne osvoji ligu. No, ako taj klub osvoji dvostruku krunu Hajduk se pomiče još jedno mjesto više. U slučaju da Craiova osvoji Kup, Hajduk će morati navijati za Dinu Mikanovića i njegovu Universitateu iz Cluja.

Jedini problem za Hajduk bi mogao biti što je Sheriff iz Tiraspola trenutačno na trećem mjestu moldavske lige pa je Hajduk zbog toga jedno mjesto više na listi nositeljstva. No, velikan iz Pridnjestrovlja trebao bi nadoknaditi bod zaostatka za drugim, a postoji i šansa da osvoje moldavski Kup.

U slučaju da ih Sheriff pretekne, Hajduk će morati navijati da se barem dva od ovih scenarija ostvari kako bi bili nositelji. Ako Sheriff u tome ne uspije, samo jedan od ovih spomenutih scenarija bio bi dovoljan da Hajduk bude nositelj u prvom pretkolu Europske lige.