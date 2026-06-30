Hajduk kvari posao Partizanu i dovodi brazilskog napadača?

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BSR Agency via Guliver

Brazilski centarfor Jeferson Marinho dos Santos trebao bi uskoro stići na jednogodišnju posudbu u Partizan iz redova turskog Göztepea, ali bi posao u konačnici mogao pokvariti splitski Hajduk.

Prema saznanjima novinara Felipea Silve s brazilskog ESPN-a, uz Partizan se u utrku za potpis 26-godišnjeg Jêa uključio i Hajduk, koji će u zadnji čas pokušati promijeniti situaciju i angažirati bivšeg napadača Ponte Prete.

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Dos Santos je početkom tekuće godine prešao iz spomenute Ponte Prete u Goztepe za 680 tisuća eura te je odigrao 16 utakmica i postigao dva gola uz jednu asistenciju. Nije imao željenu minutažu, u turskom prvoligašu ne bi imao značajnu ulogu, a uz to je Goztepe već angažirao napadače Andréa Henriquea i Sinclaira Armstronga.

Za Brazilca je spremno mjesto u srcu napada Partizana. Neslužbeno, jednogodišnja posudba stajala bi crno-bijele 150 tisuća eura, dok bi klub iz Humske ulice na kraju sezone mogao otkupiti njegov ugovor za 2 milijuna eura.