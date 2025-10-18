Hajduk je zagrizao za veznjaka Varaždina, mogao bi ga dovesti na ljeto

Podijeli :

Foto: NK Varaždin

Prema pisanju azerbajdžanskog novinara Fuada Alakbarova, splitski Hajduk prati 24-godišnjeg veznjaka Varaždina, Rufata Abdullazadu, a mogućnost njegovog prelaska u redove Bijelih postoji već na ljeto. Abdullazada je bivši U-21 reprezentativac Azerbajdžana, za koju je odigrao 17 utakmica i postigao tri gola.

Karijeru je započeo u Sumgayitu, a zatim je igrao za Sabail, iz kojeg je ovog ljeta stigao u Varaždin uz odštetu od 34 tisuće eura. Iako mu je prirodna pozicija desno krilo, podjednako dobro se snalazi i u središnjici veznog reda.

U dresu Varaždina zasad je skupio osam nastupa, pri čemu je postigao jedan pogodak i upisao asistenciju. Prema podacima Transfermarkta, njegova trenutna tržišna vrijednost procjenjuje se na 600 tisuća eura.

U Varaždin je stigao u srpnju ove godine iz Sabaila, gdje je proveo posljednje dvije sezone, a prije toga nosio je dres Sumgayita. Po dolasku u Hrvatsku, Abdullazada je izrazio veliko zadovoljstvo novim izazovom:

“Presretan sam što sam došao u NK Varaždin. Ovo je veliki korak u mojoj karijeri i pun sam motiva dati svoj maksimum. Vjerujem da ovdje mogu rasti i kao igrač i kao osoba. Prvi dojmovi o klubu, gradu i ljudima su izuzetno pozitivni. Zahvalan sam na povjerenju i spreman sam dati sve od sebe,” rekao je tom prilikom.