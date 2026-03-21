Hajduk je zabio 2000. gol u domaćem prvenstvu, evo tko ga je postigao

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je u 27. kolu SuperSport HNL-a ostvario uvjerljivu pobjedu protiv Vukovara na Gradskom vrtu rezultatom 0:6, što im je najveća gostujuća pobjeda otkako postoji liga. Za Splićane su zabijali Marko Livaja, Ante Rebić, Roko Brajković, Rokas Pukštas i Mikele Šego, dok je jedan pogodak bio autogol Nikite Vlasenka. Nakon susreta, trener Gonzalo Garcia dao je svoj osvrt na igru momčadi.

U tom susretu Hajduk je ostvario još jedan jubilej, a to je 2000. pogodak u povijesti SHNL-a. Livajin gol za 1:0 bio je 1999. za Hajduk, a onda je u 33. minuti prvog poluvremena Roko Brajković zabio za 2:0.

Tako se mladi Hajdukov napadač upisao u povijest splitskog kluba kao igrač koji je zabio jubilarni 2000. gol za Bijele. 20-godišnji Brajković bio je osporavan za vrijeme mandata Gennara Gattusa da bi pod Gonzalom Garcijom dobio nešto veću minutažu.

Ove sezone zabio je dva gola i upisao dvije asistencije za razliku od prošle sezone kada je ostao bez ijednog pogotka u domaćem prvenstvu.