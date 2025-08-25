Hajduk je pobjedom protiv Osijeka ispisao povijest ‘lige 10’

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Hajduk Split je na gostovanju kod Osijeka slavio s 2:0 te je tako zadržao stopostotan učinak nakon prva četiri kola. Pridružio se Dinamu koji također ima sve četiri pobjede, a to znači da je "liga 10" doživjela svoj jubilej.

Hrvatski nogometni savez je “ligu 10” uveo u sezoni 2013./2014. a u tom razdoblju nikad se nije dogodilo da su Hajduk i Dinamo ostvarili sve pobjede.

Bilo je situacija kad bi jedan od njih upisao četiri pobjede, ali nikad se nije dogodilo da su oba kluba startala sjajno u sezonu. Nekad je razlog tome bio rani derbi između njih, a nekad samo lošiji početak sezone.

Ove sezone su oba kluba otvorili sezonu na najbolji mogući način te su porazili sve svoje protivnike. Uspjeli su apsolvirati i derbije, Dinamo dva (Osijek i Rijeka), a Hajduk jedan (Osijek). Kolika je to rijetkost dovoljno govori podatak da je ovo prvi put nakon 2006./2007. da su oba kluba otvorili ovako sezonu.

Tada su Dinamo i Hajduk u prvih sedam kola slavili, a prvi je pokleknuo Hajduk koji je u osmom kolu poražen u Gradskom vrtu od Osijeka s 1:0.

Sljedeće kolo prilika je da oba kluba ostanu stopostotna. Dinamo u subotu gostuje kod Varaždina dok će u nedjelju Hajduk dočekati Rijeku koja stiže nakon europskog gostovanja u Solunu protiv PAOK-a.