Hajduk je ova dva igrača definitivno prekrižio: Nisu na popisu za Europu

Hajduk u četvrtak otvara europsku sezonu protiv Žiline u 1. pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu, a trener Gonzalo Garcia predao je popis igrača na kojem nema iskusnih veznjaka Filipa Krovinovića i Huga Guillamona.
Za razliku od suspendiranog Marka Livaje koji je uredno prijavljen, ovaj dvojac definitivno je maknut iz natjecateljskog kadra.
Klub je još krajem svibnja obavijestio obojicu da na njih ne računa. Budući da imaju ugovore do ljeta 2027. godine, strogi propisi FIFA-e obvezuju Hajduk da im omogući treniranje s prvom momčadi, no sportski direktor Robert Graf i trener Garcia čvrsti su u stavu da im neće dati ni minutažu u novoj sezoni.
Dvojcu se nudi izlaz kroz ljetni mercato koji traje do kraja kolovoza. Put kako riješiti ovu situaciju već je pokazao stoper Zvonimir Šarlija, koji je bio u istom statusu, ali je s prvim danom srpnja dogovorio sporazumni raskid i potražio novi klub.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!