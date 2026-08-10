Hajduk je navijačima poslao jasnu poruku nakon zvižduka na Poljudu

Podijeli :

Robert Matić/Hajduk.hr

Nakon još jednog razočaravajućeg rezultata u domaćem prvenstvu, Hajduk se oglasio na svojim društvenim mrežama.

Bijeli su nakon uvodnog poraza 2:1 kod Varaždina u drugom kolu SuperSport HNL-a na Poljudu odigrali tek 2:2 protiv Istre 1961, pa tako nakon prva dva prvenstvena kola na kontu imaju skroman jedan bod.

Legenda Hajduka o sukobu Livaje i Garcije: ‘Nema dileme tko je kriv’ VIDEO / Dva poznata lica HNL-a briljiraju u susjedstvu: Pogledajte kako su zabijali u međusobnom ogledu Oglasio se predsjednik Hajduka nakon povika Torcide: Evo što je najavio

Momčadi Gonzala Garcije sada slijedi povratak europskim obvezama -Hajduk u četvrtak na Poljudu igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa. U susret ulaze s velikom zalihom iz prve utakmice u Vilniusu, gdje su slavili s uvjerljivih 5:2 te se nalaze na korak od plasmana u play-off.

Uoči važne europske utakmice, klupska uprava obratila se navijačima putem društvenih mreža s jasnom porukom:

“Nova utakmica – bolji pristup – isti cilj. U četvrtak je prilika da pravo lice momčadi pokažemo na terenu i isperemo gorak okus sinoćnje završnice. Vidimo se na Poljudu, uz glasnu i snažnu podršku vjernih samo bijelima.”

Bijeli će protiv litavskog predstavnika tako pokušati potvrditi prolazak u play-off Konferencijske lige, ali i znatno popraviti dojam te smiriti strasti nakon slabog i turbulencijama ispunjenog ulaska u prvenstvenu sezonu.