‘Hajduk je jako lijep izazov. Financijska situacija nije idealna, ali tako to biva kad pokušavate osvojiti nešto’

Gonzalo Garcia zamijenio je Gennara Gattusa na mjestu trenera Hajduka.

Garcia je tom prilikom dao intervju za Dnevnik Nove TV u kojem se dotaknuo mnogih stvari.

Kako ste zadovoljni s igračima u kadru?

“Lijepo je pobijediti, ali to nije najvažnije u ovom trenutku. Najvažnije je početi polako vidjeti ono što mislimo da će pomoći momčadi da bude bolja i napreduje korak po korak. Zadovoljan sam jer momci rade dobro.”

Kako ste zadovoljni s Livajom?

“Lijepo ga je gledati na treningu, uživa, i momčadi je dobro. Svi su bolji kad je on tu. Moramo pokušati odstraniti to da on sam mora napraviti sve, jer je to pogrešno. Moramo stvoriti dobru momčad s njim i ako stvorite dobru ekipu i imate igrača poput njega – momčad bi trebala biti “ekstra”.”

Što je s Rakitićem? Kruže priče da je on pomogao u Vašem dovođenju.

“Kontaktirao me s Vitalijem prvi put. Vidite da je pametan, da ima dobre ideje i da razumije sve. Sad mu nije laku jer prelazi iz dresa u odijelo, s terena u ured, na mračnu stranu nogometa. Imamo jako dobar kontakt i sigurno će imati dobru karijeru.”

Je li Vas Zvonimir Boban zvao u Dinamo? Zašto ste se odlučili doći u Hajduk?

“Bilo je interesa, ali i puno glasina. Smatram da je Hajduk jako lijep izazov, to je drugačiji klub. Sviđa mi se ideja da možemo pomoći mijenjati situaciju.”

Nadzorni odbor je novi. Koja ste jamstva dobili?

“Znao sam da će se ovo dogoditi. Moram znati da ljudi vjeruju u mene i da sam ja prava osoba za trenera.”

Kakva je financijska situacija?

“Situacija nije idealna, ali tako to biva kad pokušavate osvojiti nešto, u procesu ste i trošite, a rezultat ne dolazi. Lakše je Dinamu potrošiti dva, dva i pol milijuna za igrača nego nama.”

Je li Pajaziti glavna meta?

“Imamo ga na umu neko vrijeme i mislimo da bi bio dobar za nas. Talentiran je i mislim da će biti odličan igrač.”