‘Hajduk je bio trom i spor, a Livaju vidim u prvih 11 protiv Dinama’

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk i Varaždin u susretu 16. kola HNL-a remizirali su 1:1.

“U prvom poluvremenu Hajduk je bio puno lošiji, a u drugo poluvremenu je bio puno bolji. Nekako je na kraju realan rezultat. Kad gledamo na poluvremenu i sve što se događalo na kraju utakmice, Hajduk je bio bliži pobjedi”, rekao je stručni analitičar Darko Jozinović u HRT-ovoj emisiji Stadion pa dodao:

“Hajduk je bio trom, spor i razvučene linije u sredini, a Varaždin je dobar u tranziciji. Očekivao sam više energije. Drugi put im se događa da loše reagiraju nakon reprezentativne pauze. Hajduk kao da je kasnio na utakmicu protiv Varaždina.”

Marko Livaja je opet bio na klupi.

“Bio je ozlijeđen, polako ga je uvodio Garcia. Oko Livaje nema nikakvih upitnika. On je najbolji igrač Hajduka i zadužio je ovu momčad. Livaja kad uđe u utakmicu, vidi se da momčad izgleda drugačije – sigurnije i opasnije. Vidim Livaju u prvih 11 protiv Dinama.”