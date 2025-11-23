‘Hajduk je baš razočarao, a možda im je ovo trebalo da se spuste na zemlju’

Podijeli :

Bivši nogometaš Hajduka, Dinama i Rijeke komentirao je Jadranski derbi.

Rijeka je u 14. kolu na Rujevici protiv Hajduka upisala rekordnu pobjedu 5:0. Igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je do 32. minute postigao tri pogotka. Gostujuću je mrežu Fruk pogađao u petoj, 22. i 32. minuti čime je Jadranski derbi posve usmjerio na stranu svoje momčadi. U 51. minuti je Samuele Vignato zabio svoj prvijenac za Rijeku i za 4:0, dok je konačnih 5:0 postavio Luka Menalo u 86. minuti.

“Nikad nije ugodno ovako izgubiti, pogotovo u derbiju. Rijeka je s ovom pobjedom najavila pohod prema vrhu tablice. Nakon ovakve pobjede tražit će se bodovi i u sljedećem kolu, protiv Lokomotive u Zagrebu. Rijeka zaslužuje da bude uz bok Hajduku i Dinamu, unatoč svim problemima koje je imala, od smjene trenera, pa je upala u krizu rezultata, malo je i u Europi bilo ‘toplo-hladno’. Ali ovakvom igrom i pobjedom Rijeka je pokazala da joj je mjesto u vrhu”, rekao je Saša Peršon za tportal.

Rijeka bi trebala zadržati Fruka kako bi i u proljeće bila tako dobra?

“Toga su svjesni i oni, ali sada ćemo vidjeti koja je politika kluba. Događalo se da takvi igrači odlaze na polusezoni. Hoće li doći, najbolje znaju Mišković i društvo. Normalno, u slučaju da dođe nekakva super ponuda, vjerujem da Rijeka ne bi radila nikakav problem Fruku. Očito je i takav dogovor, jer činilo se da će Fruk otići već kroz ovaj prvi dio prvenstva. Ali ipak je ostao. jasno je tek da Rijeka s Frukom i bez njega nije ista momčad.”

Hajduk je razočarao…

“A da, baš, baš. Puno se više očekivalo od Hajduka, pogotovo što je ušao u seriju od šest utakmica bez poraza. Napravio je i bodovnu razliku u odnosu na Dinamo. Međutim, ovako lošom predstavom, sve je palo u vodu. Dinamo je pobijedio i stigao opet na samo bod zaostatka. Siguran sam da ni oni nisu očekivali ovako neugodan poraz. Ali možda je i dobro da su ovako izgubili, odnosno da su se ‘spustili na zemlju’. Jer se, dojma sam, u Splitu već napravila jedna euforija. Vjerujem da će iz ovog poraza izvući pouke, i da će Garcia ukazati na pogreške koje su se događale.”

Livaja?

“Vidi se, Livaja je Livaja. I ja vjerujem, ako bude s njim sve ok, da već od Varaždina Livaja bude u početnoj postavi. Hajduk treba protiv Varaždina mora tražiti pobjedu da što prije zaboravi ovaj poraz. Istina, malo neugodan, ali život ide dalje. Utakmice se sastoje od pobjeda i poraza, neki porazi su malo neugodniji.”