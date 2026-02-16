Hajduk ipak dovodi kapetana Istre, evo koliko će ga platiti!

Kapetan Istre Dario Marešić potpisat će za Hajduk.
Dan prije završetka prijelaznog roka u HNL-u, Marešić će ipak postati igrač Hajduka.
Austrijski nogometaš hrvatskih korijena postigao je dogovor s Hajdukom i odmah kreće put Poljuda, gdje će potpisati ugovor na tri i pol godine, donose to Sportske novosti.
Tijekom ponedjeljka Istra 1961 i Hajduk dogovarali su odštetu za kapetana Zeleno-žutih, kojem ugovor istječe u lipnju ove godine. Talijanski insajder Lorenzo Lepore donosi da se radi o odšteti od 150 tisuća eura.
Prije potpisa ostalo je još samo da prođe liječnički pregled. Index piše da će mu godišnja plaća biti do 400 tisuća eura.
