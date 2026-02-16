Hajduk imenovao novog člana Uprave koji će biti zadužen za financije

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Odlukom Nadzornog odbora HNK Hajduk, novi član Uprave Kluba službeno postaje dr.sc. Zlatko Žuro čiji će djelokrug poslova biti financije, ljudski potencijali, pravni poslovi i korporativno upravljanje.

Zlatko Žuro rođen je u Splitu, gdje je i diplomirao te magistrirao na Ekonomskom fakultetu, dok je titulu doktora znanosti iz područja organizacije i menadžmenta stekao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Na mjesto člana Uprave Kluba, gospodin Žuro dolazi iz Financijske agencije s pozicije direktora Sektora financijskog i strateškog upravljanja na kojoj je gotovo 12 godina bio odgovoran za financije, strategiju, kontroling, riznicu, upravljanje rizicima i sustave kvalitete. Prethodno je gotovo 10 godina proveo u Brodosplitu, gdje je prošao razvojni put od pripravnika do direktora Sektora financija i računovodstva.

Uz bogato menadžersko iskustvo u velikim sustavima, gospodin Žuro posjeduje i značajno iskustvo rada u nadzornim te revizijskim odborima, uključujući uloge u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i SKDD-CCP Smart Clear.

“Izuzetna mi je čast postati dijelom Hajduka. Svjestan sam što Klub znači njegovim navijačima stoga je preuzeti ulogu u njegovu vođenju za mene ogromna obveza i odgovornost. Nevjerojatna sinergija Kluba i navijača garancija je trajnog opstanka ove žive institucije, ali cilj ne može biti samo opstanak, nego je sada potrebno ispisati nove stranice sportskih uspjeha, što za Hajduk znači pobjede i trofeje. Ne želimo samo funkcionirati, želimo biti najbolji. Klub posjeduje nevjerojatan potencijal. Moja uloga u vođenju kluba fokusirat će se na unaprjeđenje sustava upravljanja na svim razinama i osnaživanje financijske discipline. Cilj mi je Hajduk podići na nivo najbolje prakse u funkcioniranju sportskih klubova, odnosno izgraditi klub koji je na svakoj razini spreman za najveće sportske uspjehe, onakve kakve naši navijači s pravom očekuju”, istaknuo je novi član Uprave Zlatko Žuro.