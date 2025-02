‘Hajduk ima veliki problem, vezan je uz Rakitića’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk se nalazi na drugom mjestu SHNL-a nakon 22 kola u kojem su remizirali s Istrom 1:1, dok je Rijeka slavljem 0:2 na Opus Areni protiv Osijeka ponovo preuzela vrh.

Posljednje odigrano kolo za HRT je komentirao Dražen Besek, nekadašnji trener Slaven Belupa, Varteksa, Zagreba i Osijeka. Posebno se osvrnuo na situaciju iz 29. minute utakmice Istre i Hajduka kada je Abdoulie Sanyang zabio za izjednačenje iz sporne situacije, a VAR nije bio u mogućnosti provjeriti situaciju jer je nestalo struje.

“Puljani su bili bliže pobjedi. Bilo je dosta šansi, a Istra je imala bolje. Istra je pokazala da ima filozofiju i ideju kako doći do gola, ta ekipa ima glavu i rep, znaju kako se braniti i napadati. To je stabilna momčad, koja može odigrati slabije, ali neće podbaciti“, smatra Besek i dodatno ističe zimsko pojačanje Istre:

“Stalno pričamo o prilikama mladima. Svi znamo da nije isto igrati u Hajduku i u Istri, ali otkad je Rozić došao u Pulu, o tom dečku se stalno priča. On traži situacije, ima potencijala. Puno se priča kako je u Hajduku mladima teško doći do prilike, to je njihov problem.

Ljudi koji vode Hajduk moraju naći prostora za odgojiti svoju djecu u prvoligaške igrače. Od davnina je Hajduk bio najbolji kad je imao svoje igrače“.

Osvrnuo se Besek i na igru Gattusove momčadi:

“Hajduk nije loše krenuo, imao je prvu šansu i sve je vodilo tome da bi mogao odigrati dobru utakmicu. No, Hajduku se ponavljaju greške kod istih igrača. Tu mislim na Ismaela Dialla, koji je na toj poziciji (lijevi bok, op. a.) dosta nesiguran.

Teško je ulaziti u Gattusovu viziju, ali vidljiv je profil igrača na pojedinim pozicijama. Hajduk ima velik problem, a to je da oko Ivana Rakitića, koji je igrač u sredini, trebaju biti dinamičniji igrači jer je on dovoljan da smiri igru, ali onda oni oko njega trebaju biti dinamičniji igrači da mogu stvarati višak prema naprijed.

Dosta se trenera promijenilo u Hajduku i svi očekuju da sve riješi Marko Livaja. Hajduk ima dobrih igrača, ali mora se voditi računa o profilu igrača na nekim pozicijama. Ako nema dinamike, teško će se dolaziti u situacije da se ulazi u šesnaesterac u punoj brzini”, izjavio je Besek i dodao:

“Hajduk još ima vremena, ali treba podići nivo igre, mora naći rješenja kako doći do završnice bez Livaje. Hajduk ima potencijala. Problem oko Rokasa Pukštasa je samo jedan primjer kako se neke stvari moraju riješiti zbog rezultata, jer nikome ne koristi da takav igrač ne igra.

Hajduk je velik klub, egzistira zbog rezultata, taj ogroman broj navijača koje Hajduk ima je ogromna odgovornost. Govorimo o pritisku, ali ako ne možeš podnijeti pritisak, onda ne možeš igrati za tako velik klub. Hajduk mora iskoristiti više svojih unutarnjih potencijala da bi bio bolji.”