Hajduk i Varaždin na Poljudu mogu ispisati lijepu povijesnu priču SHNL-a

Robert Matić / HNK Hajduk Split

Utakmica između Hajduka i Varaždina u 33. kolu SuperSport HNL u nedjelju trećeg svibnja mogla bi donijeti presedan kakav domaće prvenstvo još nije doživjelo. Na Poljudu bi se, prvi put u povijesti lige, moglo dogoditi da na suprotnim stranama brane braća.

Na jednoj strani očekuje se Hajdukov vratar Toni Silić (21), koji je učvrstio svoju poziciju među vratnicama splitske momčadi, dok bi na drugoj strani mogao stajati njegov stariji brat Josip Silić (26), koji je posljednjih dana dobio priliku u dresu Varaždina.

Takav rasplet bio bi povijesni za HNL jer se dosad nije dogodilo da dva brata istodobno brane za suprotstavljene klubove u istoj utakmici. Cijela priča dodatno dobiva na zanimljivosti upravo zbog te obiteljske dimenzije.

Josip Silić inače je rezervni vratar Varaždina, no ozljeda Olivera Zelenike otvorila mu je prostor za nastup. Već je branio u prethodnom susretu protiv Dinama na Maksimiru, a sve su veće šanse da će zadržati mjesto i protiv Hajduka.

Da je takav scenarij vrlo moguć, potvrdio je i trener Varaždina Nikola Šafarić nakon utakmice s Dinamom:

“Zelenika bi mogao biti spreman, ali nećemo riskirati i bilo bi zanimljivo vidjeti dva brata na vratima”, rekao je Šafarić, čime je praktički najavio potencijalno povijesni trenutak u Splitu.

Stariji brat Josip, rođen 1999., svoj je put gradio kroz Dugopolje prije dolaska u Varaždin u veljači 2023. Toni je pet godina mlađi i iako se dugo smatralo da je veliki talent Hajduka, tek je ove sezone dobio pravu priliku koju je iskoristio za potvrdu kvalitete.

Zato ova situacija nadilazi običnu statistiku. Riječ je o rijetkom i posebnom obiteljskom trenutku u kojem bi dva brata mogla stajati na golu, svaki za svoju momčad, u utakmici najvišeg ranga hrvatskog nogometa.

Ako se to u nedjelju navečer na Poljudu zaista dogodi, HNL će dobiti jedan od svojih najneobičnijih i najljepših povijesnih trenutaka.