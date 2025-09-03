Hajduk i Uskok proširili suradnju: Na Klis ide i Noa Skoko

Podijeli :

xLukaxKolanovicx by Guliver

Hajduk i Uskok iz Klisa su sredinom osmog mjeseca dogovorili partnersku suradnju u kojoj će Splićani na Klis slati svoje mlade igrače. Tada su u Uskok preselili Raymond Anthony i Peter Nnaemeka Ugwuodo, a sada će se njima dvojica priključiti još šestorica.

Riječ je o Ivanu Pocrnjiću, Luki Burniću, Duji Milišiću, Lovri Lončaru, Luki Juraku te najvećem imenu od svih Noi Skoku.

Sin Josipa Skoke već je nekoliko puta igrao za seniorsku momčad Hajduka, a početkom sezone nerijetko je bio u prvoj postavi Gonzala Garcije. No, od pobjede nad Goricom u drugom kolu nije odigrao niti minute pa su se u Hajduku odlučili na ovaj potez. Nastupe za seniorsku momčad imao je i Luka Jurak u sezoni 2023./2024. kada ih je skupio tri te u sezoni 2024./2025. kada je nastupio jednom.

Uskok je nakon prva dva kola u Drugoj NL na samom vrhu. Porazili su Hrvatski dragovoljac s 2:0 te Varteks s 3:0. Kod njih nema reprezentativne pauze pa će za tri dana igrati u gostima kod Jadrana iz Ploča.