Hajduk i Krovinović raskinuli ugovor, nova destinacija veznjaka je Južna Amerika?

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Filip Krovinović nakon pet godina napušta Hajduk.

Potcrdio je to i splitski klub na svojoj stranici. Filip Krovinović u Hajduk je stigao iz Benfice u srpnju 2021. godine te je u proteklih pet godina odigrao ukupno 192 službene utakmice za Bijele gdje je za Bijele postigao 21 pogodak te upisao 14 asistencija.

Zanimljivo, kao potencijalna nova Krovinovićeva destiinacija spomiiinje se Brazil, točnije Gremio.

Brazilski novinar Eduardo Gabardo, koji ima preko 100 tisuća pratitelja na X-u, piše kako je Gremio blizu potpisivanja ugovora s veznim igračem Hajduka.

Ističe da je već radio s Luisom Castrom, aktualnim trenerom Gremia. Zajedno su surađivali 2016. i 2017. godine u portugalskom Rio Aveu.