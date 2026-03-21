Hajduk gostuje u Osijeku, Garcia radi samo jednu izmjenu u odnosu na Lokomotivu

Robert Matić / HNK Hajduk Split

Deset kola ostalo je do kraja HNL-a. Hajduk ima deset bodova manje od vodećeg Dinama i 12 više od trećeplasirane Rijeke

U 27. kolu SuperSport HNL-a Splićani danas od 15 sati gostuju u osječkom Gradskom vrtu gdje će igrati protiv Vukovara.

Posljednji Vukovarci su u nizu od tri uzastopna poraza, a bez pobjede u posljednjih pet utakmica, pa je tako mjesto Silvija Čabraje naslijedio Tomislav Stipić.

Gonzalo Garcia u najavi utakmice otkrio je kako će kartoniranog Zvonimira Šarliju zamijeniti Marino Skelin. Vrlo vjerojatno to će biti jedina promjena u sastavu Hajduka u odnosu na dvoboj s Lokomotivom. Garcia ne može računati na suspendiranog Adriona Pajazitija, a izvan pogona su i Iker Almena, Ivica Ivušić te Luka Hodak.

Tako bi sastav Bijelih danas u Slavoniji trebao izgledati ovako:

Silić – Sigur, Skelin, Marešić, Hrgović – Guillamon, Krovinović, Pukštas – Brajković, Rebić, Livaja