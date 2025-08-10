HAJDUK – GORICA od 21 sat Bez Livaje i Rebića protiv nezgodnog Carevića

Nogometaši splitskog Hajduka u 2. kolu SHNL-a na svom stadionu dočekuju Goricu. Najbolji igrač bijelih odrađuje kaznu, a Garcija prije uzvrata u Tirani traži nove domaće bodove. Torcida je najavila posebnu koreografiju uoči ovog dvoboja. Dinamo je startao u novu sezonu s dvije pobjede, a Rijeka ima dva boda manje od Plavih
Garcia: Igramo Europu, ali treba misliti i na HNL
Nakon europske pobjede protiv Dinamo Cityja (2:1) u trećem pretkolu Konferencijske lige, Hajduk u nedjelju u 21 sat na Poljudu u 2. kolu SuperSport HNL-a dočekuje Goricu. Ovako je dvoboj najavio Hajdukov trener.
Što kažu kladionice?
Hajduk 1.45
Remi 4.70
Gorica 10.00
Tko nedostaje?
Za Hajduk su Marko Livaja i Ante Rebić suspendirani, a ozlijeđen je Mario Skelin. Kod Gorice je upitan Ante Erceg, a ozlijeđen Stefan Perić.
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice je Dario Bel.
