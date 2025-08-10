UŽIVO

HAJDUK – GORICA od 21 sat Bez Livaje i Rebića protiv nezgodnog Carevića

Nogomet 10. kol 202518:48 > 18:50 0 komentara
Luka Kolanović via Guliver Images

Nogometaši splitskog Hajduka u 2. kolu SHNL-a na svom stadionu dočekuju Goricu. Najbolji igrač bijelih odrađuje kaznu, a Garcija prije uzvrata u Tirani traži nove domaće bodove. Torcida je najavila posebnu koreografiju uoči ovog dvoboja. Dinamo je startao u novu sezonu s dvije pobjede, a Rijeka ima dva boda manje od Plavih

18:26

Garcia: Igramo Europu, ali treba misliti i na HNL

Nakon europske pobjede protiv Dinamo Cityja (2:1) u trećem pretkolu Konferencijske lige, Hajduk u nedjelju u 21 sat na Poljudu u 2. kolu SuperSport HNL-a dočekuje Goricu. Ovako je dvoboj najavio Hajdukov trener. 

18:21

Modri i Bijeli zajedno uz Kustića, sprema se obračun u HNS-u

Nakon što je predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović Visković najavio da će Hajduk s Dinamom morati raditi zajedno za viši cilj, priča je dobila novi nastavak.

18:20

Garcia bi mogao ‘kopirati’ recepet kao protiv Istre

Pred igračima Hajduka novi je izazov, još jedna utakmica bez Marka Livaje u domaćem prvenstvu. Iako, za sada pokazuju kako više i ne ovise toliko o učinku svog najboljeg igrača.

18:18

Što kažu kladionice?

 

Hajduk 1.45

Remi 4.70

Gorica 10.00

 

18:16

Tko nedostaje?

Za Hajduk su Marko Livaja i Ante Rebić suspendirani, a ozlijeđen je Mario Skelin. Kod Gorice je upitan Ante Erceg, a ozlijeđen Stefan Perić.

18:16

Tko sudi?

 Glavni sudac utakmice je Dario Bel.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet