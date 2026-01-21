Hajduk dovodi stopera Istre?

Podijeli :

NK Istra 1961

Stiže novi igrač na Poljud?

Stoper Istre Dario Marešić bio je velika želja Hajduka u ljetnom prijelaznom roku, ali tada nije došlo do dogovora koji bi zadovoljio sve tri strane pa se Hajduk okrenuo drugim rješenjima.

No sada bi ipak mogao stići na Poljud, piše to Index.

Hajduk želi Marešića dovesti odmah, a ne na ljeto, kada mu ističe ugovor s Istrom. Odšteta za Marešića ne bi trebala biti veća od 100 tisuća eura, a igraču se nudi ugovor na tri ili četiri sezone uz plaću u maksimalnom rasponu do 400 tisuća eura godišnje.

Posao je navodno pred završetkom i Marešić bi uskoro trebao postati novi igrač Hajduka.

Marešić je u Istri proveo tri i pol sezone, a pod trenerom Hajduka Gonzalom Garcijom već je igrao i u Istri.