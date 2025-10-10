Hajduk dovodi mladog talenta Sarajeva, čeka se samo potvrda?

Nogomet 10. lis 202515:41 0 komentara
Luka Kolanović via Guliver Images

Momčadi Gonzala Garcije uskoro bi se mogao pridružiti mladi igrač Sarajeva.

Kako javlja Telesport, Kenan Vrban bio je meta interesa nekadašnjeg voditelja Akademija Gorana Sablića, a čini se da su čelnici Hajduka uspjeli dovršiti ovaj posao.

Posao je neslužbeno gotov i čeka se samo još potvrda da je 17-godišnjak igrač Bijelih.

Vrban igra na poziciji ofenzivnog veznog, a pod vodstvom trenera Zorana Zekića prošle je sezone skupio pet ligaških nastupa. Ove je sezone također odigrao jednu utakmicu, a paralelno nastupa i za juniorsku momčad. U prethodne dvije sezone bio je član kadetske ekipe Sarajeva, gdje je dominirao s impresivnim učinkom od 35 pogodaka u 45 susreta.

Član je tamošnje U-17 reprezentacije gdje je postigao četiri pogotka u sedam nastupa, a već je zaigrao i za U-19 selekciju.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet